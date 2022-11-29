النائب حسام الخولي لـ قناة الحياة: زيادة عدد لجان تلقي طلبات التصالح للتيسير على المواطن

قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن قانون التصالح يواجه المعوقات التي تقف في طريق المواطنين وعلى رأسها قلة عدد اللجان، فجرى التعاون مع جهات أخرى لزيادة عدد اللجان المسؤولة عن فحص الطلبات، وكذلك تعديل بند الحاجة لاستشاري يكون مضى على عمله 15 عاما، ففي القرى والأقاليم يكتب المواطن مواصفات المبنى المقيم به في طلب لإدارة المعاينة.

وأوضح «الخولي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الطلب المقدم من المواطن سيكون على مسؤوليته مع التأكيد عليه أنه في خلال 3 سنوات ستقوم لجنة حكومية بالمراجعة على أرض الواقع والتأكد من صحة البيانات التي قدمها المواطن، مشيرا إلى أن المباني المقامة على مساحة أكثر من 200 متر أصبح مطلوب تقريرا عنها من خلال مهندس نقابي بدلا من الاستشاري.