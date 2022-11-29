مصرع 4 أشخاص في حادث انقلاب مقطورة على الطريق الصحراوي جنوب المنيا

لقي 4 أشخاص مصرعهم إثر انقلاب مقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.

الأجهزة الأمنية تتلقى بلاغا بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة مقطورة على الطريق الصحراوى بمحافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مركز ملوي.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين وفاة 4 أشخاص في الحادث وجاري التعرف عليهم وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي.

بلاغ سابق بإصابة طالبات بمغص معوي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا في وقت سابق من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوصول كل من «شاهندة.ج» 17 عاما، مقيمة بقرية منقطين، «داليا.ر» 17 عاما، من قرية العزيمة، «غادة.س»، 17 عاما، من قرية الطيبة، وجميعهن طالبات بالمدرسة التجارية للبنات بمدينة سمالوط، إلي المستشفى النموذجي الأولى تعاني من ضيق تنفس، والثانية والثالثة من مغص معوي وارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

تم إسعاف الأولى وإجراء غسيل معوي للثانية والثالثة، حتي تماثلهن جميعا للشفاء وخروجهن.