يوسف الحسيني: أمريكا تغلبت على الأزمة الاقتصادية عام 1929 بإنشاء الطرق

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه أصيب بالصداع بسبب الشائعات، مشيرًا إلى أن أغلب الشائعات التي تواجهها الحكومة ليس لها أهمية، لافتًا إلى أن آخر شائعة نفتها الحكومة هي تقليص أيام العمل في الجهاز الإداري للدولة وتخفيض الأجور بسبب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، متسائلا: «ايه اللي جاب القلعة جنب البحر».

زيادة الرواتب والمعاشات

واستنكر الحسيني خلال تقديمه حلقة الثلاثاء من برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى، هذه الشائعة، التي خرجت بعد رفع الحكومة للأجور ومنح الموظفين زيادات استثنائية ومنحهم حوافز خاصة ليتمكنوا من التعايش مع الأزمة الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، مشيرًا إلى أن الحكومة زادت الرواتب والمعاشات وثبتت أسعار المحروقات.

وجدوا حل الأزمة الاقتصادية العالمية في العمل

وقال الحسيني: «أي أزمة اقتصادية في العالم لا حل لها إلا العمل» متذكرًا الأزمة الاقتصادية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1929 وأنهم وجدوا الحل في خلق فرص عمل جديدة وأقاموا مشاريع قومية لربط الولايات المتحدة الأمريكية ببعضها بالطرق لخلق فرص عمل في قطاع الطرق والمحاور وربطها مع السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة ساعدت الفنادق والمطاعم على العمل وكان معها أنشطة مساعدة وتوفير فرص عمل.