يوسف الحسيني: ليه بعبع الثانوية العامة موجود في مصر بس؟

تساءل الإعلامي يوسف الحسيني عن سبب هوس شهادات الثانوية العامة في مصر، قائلا: «الثانوية العامة العادية هوس والثانوية العامة الإنجليزية في مصر هوس، والثانوية العامة الأمريكية في مصر هوس، والثانوية الفرنسية في مصر هوس والثانوية الألمانية في مصر هوس بردو.. نفسي أعرف ليه الهوس ده مش موجود في العالم؟ ليه الخوف والبعبع ده مش موجود في العالم؟».

الثانوية العامة مثل باقي السنوات الدراسية الأخرى

وأضاف «الحسيني»، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، أن الثانوية العامة سنة دراسية مثل باقي السنوات وامتحان مثل باقي الامتحانات، متابعا: «في مصر يقولوا دي السنة المفصلية.. كويس وبناء عليها هيتحدد جزء مهم جدا ومؤثر جدا من مستقبلنا وحياتنا الجامعية وتخصصاتنا في الجامعة هتحدد هوية مستقبلنا وفي أي مسار».

وأشار إلى أن الثانوية العامة ليست بالسنة المرعبة، فالذي يجتهد سينجح، متابعا: «اللي هيذاكر بشكل أكبر وهيركز أكتر هيجيب درجات أكبر، وكل ما تكون مذاكرتك فعالة كل ما هتجيب درجات أفضل وأفضل وهيتيح ليك تدخل كلية».

الأدبي مش عاوز حفظ وصم

وتابع: «هل فيها حاجة تحسسك إنك بتخترع الصواريخ أو علم الصواريخ.. إطلاقا، هي المسألة إنك بتذاكر بشكل فعال ولا لا بمنتهى البساطة، طول عمرنا يقولوا لنا إن مذاكرة الرياضيات عاوزة حل وكل أنواع المسائل، وكذا الحال في الفيزياء، الكيماء أسهل شوية، والأدبي على عكس ما الناس متصورة حفظ وصم ورص ولكن تشغيل مخ».