يوسف الحسيني: السيسي يتحدث عن العدالة الدائمة في جميع المناسبات

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن العالم يرى أن الإدارة السياسية لمصر تطالب دوما بالمساواة في الداخل والخارج، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث عن هموم المصريين وهموم أفريقيا والمنطقة العربية: «أصبح لدينا رئيس ودولة وحكومة ومؤسسات وأجهزة عاوزة البلد دي تطلع لقدام».

وأضاف يوسف الحسيني: «مصر يمكنها أن تتحول إلى بلد غني، بشرط أن تعرف تستخدم مواردها وألا تستهلكها بإفراط، وبالفعل لم تعد مصر تصدر المواد الخام، بل تحرص على إضافة قيمة لها، ويجب أن ننظر إلى أنفسنا وبخاصة فيما يتعلق بالزيادة السكانية».

العدالة المناخية

تابع الحسيني، خلال تقديم حلقة السبت، من برنامج التاسعة، على القناة الأولى: «الرئيس يتحدث عن العدالة الدائمة، حتى في المناخ فإنه تحدث عن العدالة المناخية، وربنا سبحانه وتعالى بعت لنا شمس عشان نعمل محطة بنبان، وهناك مناطق فيها أعلى معدل تسارع رياح مثل جبل الزيت».

ثروة الرمال السوداء

وواصل الإعلامي: «لدينا ثروة نسمع عنها دائما لكن لا أحد يحركها، وهي الرمال السوداء، لكن الدولة المصرية تعمل منذ 4 سنوات بشكل حقيقي وجاد على استغلال هذه الثروة، حيث يصفها العالم بأنها بترول يتدفق في مصر، وأي شخص لديه دراية بسيطة بقواعد العلم يعلم أنها ثروة».