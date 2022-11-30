اعترافات عصابة خطف حقائب السيدات: الفلوس في الشنطة

«كنا بنخطف ونجري عشان الفلوس بتبقى في الشنطة» بتلك الكلمات اعترف المتهمان في قضية سرقة متعلقات المواطنين بالجيزة أثناء جلسة التحقيق التي عقدت لهما أمام جهات التحقيق للإدلاء بأقوالهما في التهم التي نسبتها إليهما جهات التحقيق، وأمرت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتبين من خلال التحقيقات أن التشكيل العصابي الذي تخصص في سرقة حقائب السيدات ومتعلقات المواطنين مكون من شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بمنطقة أكتوبر بالجيزة.

المتهمان بخطف حقائب السيدات: نفذنا 8 جرائم

وأضافت التحقيقات اعتراف المتهمين بارتكابهما 8 حوادث سرقة متنوعة بأسلوب خطف متعلقات المواطنين وحقائب السيدات باستخدام دراجة نارية.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين أقرا بحيازتهما هواتف محمولة مستولى عليها ومبالغ مالية وتخلصهما من المتعلقات الشخصية الخاصة بالمجنى عليهم.

ضبط المتهمين بخطف حقائب السيدات

جاء ذلك بعد ما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيام شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث السرقات المتنوع، وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة ثانى أكتوبر. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محامٍ يشرح عقوبة جريمة السرقة

يشرح الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد عبد الله عقوبة السرقة وفق القانوني المصري بقوله إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أنه: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز3 سنوات من ارتكب جريمة سرقة، لم يتوفر فيها أي جروح أو إصابات أو تكون بالإكراه».