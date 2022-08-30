أسرة تسرق حقائب السيدات في الفيوم على طريقة «عصابة حمادة وتوتو»

شاب يستقل دراجة نارية وخلفه زوجته ومعهما طفلهما، تبدو أسرة سعيدة للوهلة الأولى، إلا أنّهما كوّنوا فريقًا للسرقة على طريقة الفيلم الشهير «عصابة حمادة وتوتو»، حيث يقود الزوج الدراجة النارية، بينما تخطف الزوجة حقائب السيدات أثناء خروجهن من نادي قارون الرياضي بمدينة الفيوم، بينما يجلس الابن في المنتصف بين والديه ليتدرب على السرقة، إلا أنّهم سقطوا في قبضة الأهالي في أثناء سرقة حقيبة سيدة، وجرى تسليمهم إلى الشرطة.

عصابة «حمادة وتوتو» بالفيوم

خرجت إحدى السيدات من نادي قارون الرياضي، ووقفت أمام إحدى البوابات في انتظار تاكسي يقودها إلى حيث تريد، بينما اقتربت منها دراجة نارية يستقلها شاب وزوجته وطفلهما وهدأت سرعتها، ولم تشك فيهم ولو للحظة واحدة، ولكنها فوجئت بقيام السيدة بخطف الحقيبة، بينما قاد الزوج الدراجة النارية بسرعة جنونية فور سرقة زوجته الحقيبة.

سقوط عصابة حمادة وتوتو

ثوان قليلة حتى اختل توازن الزوجة بسبب «مطب هوائي» فسقطت من فوق الدراجة النارية، فيما تركها الزوج وطفلهما وفرا هاربين، فتجمع الأهالي حول الزوجة السارقة وأمسكوا بها، فيما اصطدم الزوج بسيارة على بعد خطوات قليلة، وسقط هو وطفله ليمسك أهالي محافظة الفيوم بـ«عصابة حمادة وتوتو»، ثم سلموهم للشرطة.

بلاغ بعصابة حمادة وتوتو

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، تفيد بتمكن مواطنين من الإمساك بعصابة سرقة المواطنين على طريقة عصابة حمادة وتوتو.

الشرطة تتسلم العصابة

وعلى الفور، خرجت حملة أمنية على رأسها المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم، وتسلّمت عصابة الأسرة المكونة من زوجين وطفلهما، وجرى اصطحابهم إلى قسم شرطة أول الفيوم.

تحرير محضر للعصابة

وجرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عصابة حمادة وتوتو، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.