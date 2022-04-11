الداخلية تضبط متهمي واقعة «خطف حقائب السيدات» في الساحل

كثّفت وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات مقطع فيديو متداول، يتضمّن قيام شخصين يستقلان دراجة بخارية بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بمنطقة الساحل بالقاهرة.

بالفحص تبيّن أنّه إثناء سير إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، فوجئت بشخصين يستقلان دراجة بخارية، خطفا حقيبة اليد الخاصة بها وداخلها بعض الأوراق المهمة.

جمع التحريات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم «شخصين، لهما معلومات جنائية، ومقيمين بمحافظة القليوبية».

ضبط المتهمين

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطهما وبحوزتهما «فرد خرطوش، عدد من الطلقات ذات العيار، كمية من مخدر الهيروين»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.