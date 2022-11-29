البابا تواضروس يشهد حفل خريجي معهد المشورة بالمعادي

شهد البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، حفل تخريج الدفعة 17 من معهد المشورة الأرثوذكسية التابع لإيبارشية المعادي، الذي أقيم في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وهي أول دفعة تدرس بنظام الساعات المعتمدة.

حضر الحفل من أحبار الكنيسة إلى جانب الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس وعميد المعهد، الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، والأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية، والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية.

كما حضره أعضاء هيئة تدريس المعهد وأعضاء هيئة التدريس بمعهدي المشورة بالزقازيق والمنتزه.

تضمن الحفل عدة كلمات للأحبار الثلاثة، ومدير المعهد الأب القمص مكاريوس موريس، وبعض الخريجين.

معاهد المشورة تساهم في صيانة ووقاية الأسرة

وفي بداية كلمته، هنأ البابا الأنبا دانيال بحصوله على رتبة مطران، كما هنأ معهد المشورة إدارة وأساتذة وخريجين، وتناول ثلاث نقاط، هي:

- الأسرة نعمة: أن توجد وتنمو في أسرة مباركة أو تساعد في تكوين أسرة فهذه نعمة كبيرة.

- قداسة الأسرة واجب: ولا سيما أننا نواجه تحديات كثيرة، تكنولوجية، وتحديات العولمة.

- صيانة ووقاية الأسرة عمل مهم: وهو ما تساهم معاهد المشورة في دعمه من خلال انتشار فكر وخدمة المشورة.

البابا يشيد بمعاهد المشورة

وأشاد البابا تواضروس بوجود أساتذة أكاديميين في معاهد المشورة لأن في هذا ترسيخا للأسس العلمية في المشورة.

واختتم الحفل بتخريج 64 شخصا إلى جانب 22 من المكرسات وزوجات الآباء الكهنة اللاتي أنهين الكورس الخاص بهن.