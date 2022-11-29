البابا تواضروس يلتقي العاملين في برامج أسقفية الخدمات

التقى البابا تواضروس الثاني في الملحق الإداري الجديد للمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الأنبا يوليوس، الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، والقمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات، ومديري ومسؤولي البرامج، ومنسقي الميدان العاملين في قطاعات الخدمة بالأسقفية من أسوان إلى الإسكندرية.

البابا تواضروس يشيد بالدور التنموي للأسقفية

واستمع البابا خلال اللقاء لعرض لأنشطة الأسقفية، وتعرف على مهام ودور كل مسؤول.

وأشاد البابا بالدور التنموي والخدمي الذي تقوم به أسقفية الخدمات ودورها في مشاركة جهود الدولة في تنمية المجتمع.

وحرص البابا على شرح قصة بناء الملحق الإداري الجديد ومحتوياته، والخدمات التي يقدمها.

وفي ختام اللقاء، قدم البابا بعض الهدايا التذكارية لخدام الأسقفية، والتقطوا صورًا تذكارية لهم معه.

نشأة أسقفية الخدمات

وجدير بالذكر أن أسقفية الخدمات تأسست 30 سبتمبر 1962، ومنذ نشأتها المبكرة في عهد الباب كيرلس السادس وللشباب دور فعال بالنهوض بها وخدمتها فمن خلالهم نمت أسقفية الخدمات وأصبحت شجرة مثمرة في حقل الخدمة، وقام البابا كيرلس السادس برسامة الأنبا صموئيل أسقفا لها، الذي قام بتطوير وتنمية الأسقفية من خلال خبراته وتعليمه حتى توفي خلال حادث المنصة وقت اغتيال الرئيس محمد أنور السادات 1981.

وتلعب الأسقفية دورا مهما في خدمة الفقراء والمهمشين في جميع أنحاء مصر من مسلمين ومسيحيين، فتوجهات الأسقفية تتجه نحو التنمية من أجل الاستدامة، إذ تعتبر الأسقفية الذراع التنموية للكنيسة.