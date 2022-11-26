«حماة الوطن» ينظم قافلة طبية مجانية لأهالي شمال سيناء الخميس المقبل

ينظم حزب حماة الوطن بشمال سيناء قافلة طبية شاملة مجانية لأهالي شمال سيناء، لعلاج السمع والأذن، ومشكلات الأذن الوسطى، وذلك تخفيفا على المواطنين من أهالي المحافظة.

قافلة طبية في شمال سيناء

وقال المهندس هيثم رحمي، الأمين العام لحزب حماة الوطن بشمال سيناء، في بيان له، إن الحزب سينظم قالفة طبية مجانية إلى أهالي شمال سيناء بعنوان «صحتك تهمنا»، وتكون شاملة الكشف والعلاج بالمجان.

وأضاف «رحمي»، أن القافلة بها عدة تخصصات وبمشاركة أساتذة جامعات بينهم الدكتور أحمد شديد، استشاري السمع والاتزان في مستشفيات كيلو باترا ومستشفى الجنزوري التخصصي والمركز الطبي العالمي.

علاج أمراض الأذن

كما ستقدم القافلة الطبية عدة أبحاث لتشخيص ضعف السمع عند الأطفال، وتشخيص ضعف السمع عند الكبار، وتأهيل لضعف السمع، وتشخيص طنين الأذن وعلاجه، وتشخيص وجود التهابات بالأذن الوسطى عند الأطفال والكبار، وتشخيص أسباب الدوار عند المرضى الذين يعانون من دوار حركي، وعلاج تأهيلي لمرضى الدوار وكرستلات الأذن، وبرامج تأهيلية لمرضى الدوار.

ونوه أن القافلة تستمر لمدة يومين في مستشفى الصفوة التخصصي بجوار الهلال الأحمر المصري، وتبدأ الخميس المقبل.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي، نائب رئيس الحزب، واللواء طارق نصير، الأمين العام، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم المركزي، والمهندس هيثم رحمي، أمين محافظة شمال سيناء لحزب حماة الوطن، تتنفذا لمبادرة رئيس الجمهورية الاهتمام بمحدود الدخل والوصول لجميع فئات المجتمع بعلاج كامل ومتقدم.