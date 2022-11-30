حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار.. والأرصاد: احذروا

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا توضح فيه حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، حيث تتعرض البلاد إلى طقس مائل إلى البرودة في الساعات الأولى من الصباح مع تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية وسط تكون الغيوم الجزئية.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

أوضح بيان الأرصاد أن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، جاءت كالآتي، تعرض محافظات القاهرة الكبري والوجه البحري «القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط ، الشرقية، المنوفية» إلى طقس مائل إلى البرودة في الساعات الأولى من الصباح وآخر الليل على أن يكون غائما جزئيا وتكون الشبورة الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية وسط تحذيرات من الأرصاد الجوية للمواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة، مع ارتداء الملابس الثقيلة، نظرا لبرودة الطقس صباحا.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم الأربعاء في السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء يكون طقسا غائما جزئيا مع برودة ليلا ونهارا وتكون الشبورة المائية.

وفيما يتعلق بحالة الطقس اليوم الأربعاء في جنوب سيناء والبحر الأحمر يكون لطيفا نهاراً مائل إلى البرودة ليلا مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% لا سيما في حلايب وشلاتين.

وتشهد محافظات الصعيد طقسا مائلا إلى البرودة أيضا ليلا مائل إلى الحرارة نهارا مع وجود شبورة مائية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة اليوم الأربعاء سجلت أعلى درجة حرارة للعظمي بمحافظة أسوان حيث بلغت 29 درجة فيما سجلت أقل درجة حرارة للعظمي في كاترين حيث سجلت 19 درجة.