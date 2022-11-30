يحيى خليل: كنت بحلم بنشر موسيقى الجاز في مصر.. والنجاح أهم من الفلوس

أكد الموسيقار يحيى خليل أنه كان يحلم بنشر موسيقى الجاز في مصر، مشيرًا إلى أنه كان يقدم حفلات الجاز في دار الأوبرا المصرية إبان رئاسة عبدالمنعم خليل للدار، وأن الأخير كان يقول إن هناك جمهورا لم يكونوا يتصورون دخوله للدار ودخل بسبب حفلات يحيى خليل مثل الدكتور أسامة الباز، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الأسبق، والذي كان حريصا على دخول حفلاته باستمرار.

حفلات بسعر بسيط للطلاب

وأوضح يحيى خليل خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه كان مهتمًا بالنجاح وبنشر الفن الراقي أكثر من رغبته في تحقيق أرباح مادية، لافتًا إلى أنه كان يقدم حفلات بتذكرة سعرها 10 جنيهات وتذكرة للطلاب بسعر 2 جنيه فقط ليتمكن الجميع من الاستماع له ولينتشر فن موسيقى الجاز في مصر.

قدم حفلات في دول أخرى

وأشار الموسيقار يحيى خليل إلى أنه تمكن من نشر موسيقى الجاز بالموسيقى المصرية وأنه بدأ يسافر حفلات خارجية في أوروبا وأمريكا وروسيا وصربيا وبلغاريا وإيطاليا واليونان والمغرب وجنوب أفريقيا وبعض الدول لتقديم حفلات وصفها بالناجحة.