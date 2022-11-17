«الأوبرا» تقدم روحانيات الإنشاد الديني على مسرح الجمهورية.. السبت

تقدم فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات، حفلا فى الثامنة مساء السبت 19 نوفمبر على مسرح الجمهورية بالقاهرة.

ويتضمن برنامج الحفل، مجموعة من المؤلفات الروحانية والابتهالات التي وضعها كبار الملحنين، وفق بيان صادر من دار الأوبرا، منها «أنا مؤمن بالله» لـ عادل مصطفى، «سلام على النبي» لـ عبد المنعم الحريري.

برنامج حفلات مسرح الجمهورية

ووفق بيان صادر عن دار الأوبرا، فإن برنامج الحفل يشمل «يا رب كرمك علينا»، لـ بليغ حمدي، «أشرقت شمس التهاني» لـ الشيخ سيد موسى، «أشرقت أنوار محمد» لـ محمد ثروت، «صلي الله على محمد» لـ مرسى الحريري، «يا غفار» لـ الشيخ محمد عبد الله، «محمد يا رسول الله» - «نبينا الكريم» لـ جمال سلامة، أسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوي، أداء أشرف زيدان، محمد حسين صادق، أحمد العمري، تامر نجاح، فارس عبدالعال، باسم عبدالوهاب، نور سليم، بلال مختار، وائل سراج، أمنية سمير ومحمد البحيري.

معلومات عن فرقة الإنشاد

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني، أسسها الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة عام 1972، وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 وكان الهدف منها الحفاظ على التراث الغنائي الديني، تخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على أداء الأناشيد، إلى جانب مشاركتها في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام بمسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.