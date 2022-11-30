اليوم إعلان الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية.. وغدا أولى أيام الدعاية

أعلنت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الجاري 2022-2023، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرّها المجلس، وبعد الانتهاء من عملية فحص الطعون التي تقدم بها الطلاب خلال أمس، على أن تبدا الدعاية الانتخابية غداً الخميس ولمدة 3 أيام وفقاً للائحة الاتحادات الطلابية، ووفقاً للقواعد والضوابط التي أقرّها المجلس في هذا الشأن، أبرزها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2022

وأكّد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج إعلان نتيجة فحص الطعون على المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية 2022-2023، موضحاً أنَّه سيتمّ إعلان الكشوف النهائية للمرشحين للانتخابات اليوم، وذلك وفقاً للحدود الدنيا والقواعد التي أقرّها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج لـ«الوطن»، أنَّه بدءاً من غدا الخميس ستنطلق أعمال الدعاية الانتخابية لها ولمدة 3 أيام على أن تبدأ أولى جولات الانتخابات يوم الأحد المقبل مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

انتخابات الجامعات 2022

ومن جهته، حذر الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل، الطلاب المرشحين بمختلف الكليات من اختراق القواعد والضوابط الخاصة بعملية الدعاية الانتخابية وأعمال التصويت خلال الفترة المقبلة، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

ونوه رئيس جامعة المستقبل، في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات شدد على أهمية تطبيق القواعد التي أقرّها في هذا الشأن، لافتًا إلى أنَّ اليوم إعلان الكشوف النهائية للانتخابات وغدا أول أيام الدعاية لها لمدة 3 أيام على أن تبدأ الجولة الأولى الأحد المقبل.