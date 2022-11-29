الجامعات توجه نداء عاجلا للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية 2022

وجهت الجامعات الحكومية والخاصة عددا من الإرشادات لطلابها المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الجاري 2022-2023، والتي تستمر حتى يوم نهاية الأسبوع المقبل وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التعليم العالي، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، أبرزها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتأكيد على تطبيق التباعد الاجتماعي والإرشادات الوقائية والعلاجية.

انتخابات الاتحادات الطلابية 2022-2023

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج لـ«الوطن»، أنه جرى التشديد على ضرورة الالتزام بالصمت الانتخابي أثناء عملية التصويت للانتخابات وكذلك الالتزام بالقيم الأخلاقية في الدعاية الانتخابية بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي وعدم نشر أي بيانات تؤثر على العلمية الانتخابية أثناء التصويت، وعدم استقواء أي مرشحين بأعضاء هيئة التدريس أو بالعاملين في الجامعة.

انتخابات الجامعات

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، على ضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد واللوائح التي أقرها الأعلى للجامعات فيما يتعلق بضوابط الانتخابات الطلابية لمختلف الفرق الدراسية للعام الجامعي الجاري.