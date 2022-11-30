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مراسل «القاهرة الإخبارية»: توافق أمريكي فرنسي كامل على دعم أوكرانيا

كتب:

نرمين عفيفي
09:08 ص | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الأزمة الروسية الأوكرانية

الأزمة الروسية الأوكرانية

قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أمريكا، إنّ الأزمة الروسية الأوكرانية ستتصدر مباحثات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الأخير إلى واشنطن، في ظل توافق أمريكي فرنسي كامل على دعم أوكرانيا في هذه أزمتها لدرء الخطر الروسي.

ملف الطاقة في أوروبا

وأضاف مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في رسالة على الهواء من العاصمة واشنطن في النشرة الإخبارية المذاعة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أنّ ملف الطاقة سيتخلل مباحثات بايدن وماكرون، في ظل رغبة أوروبا في التحلل من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية الفترة المقبلة، وستكون الولايات المتحدة هي البديل، ما يحتاج إلى تنسيق فرنسي أمريكي.

الملف النووي الإيراني

وتابع مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الملف النووي الإيراني هو الثالث الذي سيتخلل مباحثات الرئيسين الأمريكي والفرنسي، والذي تلعب فيه باريس دورًا كبيرًا وتحاول إقناع واشنطن بالعودة مرة أخرى إلى مائدة المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

رابع الملفات هو ما تسميه الولايات المتحدة بالخطر الصيني القادم

وأوضح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ رابع الملفات هو ما تسميه الولايات المتحدة بالخطر الصيني القادم، حيث يتفق الجانبان الأمريكي والفرنسي على توسع النفوذ الصيني في دول العالم، غير أنّ فرنسا ترى أنّ بكين قد تكون شريكًا في إيقاف الأزمة الروسية الأوكرانية.

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بقلم نرمين عفيفي