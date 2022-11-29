روسيا تحذر أمريكا من المشاركة المتزايدة في الأزمة الأوكرانية: عواقب وخيمة

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تعمل على إقناع الولايات المتحدة بأن مشاركتها المتزايدة في الأزمة الأوكرانية تنطوي على مخاطر متزايدة.

وقالت موسكو مرارًا إن الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا يؤدي إلى إطالة أمد الصراع، منذ بداية الأزمة في 24 فبراير.

ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن «ريابكوف» قوله: «نرسل إشارات إلى الأمريكيين، بأن خط تصعيدهم وتورطهم الأعمق محفوف بعواقب وخيمة».

الخط الساخن بين روسيا وأمريكا

وأضاف ريابكوف أنه لا يوجد حوار بين واشنطن وموسكو، لكن الجانبين يتبادلان الإشارات بشكل دوري، موضحًا أنه لم يكن على علم بأي اتصال محدد بين الولايات المتحدة وروسيا. بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال مسؤول أمريكي لـ «رويترز» في وقت سابق، الثلاثاء، إن خطا ساخنًا «لعدم التضارب» استخدم مرة واحدة بين الجيشين الروسي والأمريكي.