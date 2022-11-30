مستشار «ناصر العسكرية»: ضم «الناتو» لأوكرانيا يضعه بمواجهة عسكرية مع روسيا

قال هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إنّ حديث حلف شمال الأطلسي «الناتو» عن ضم أوكرانيا في الوقت الحالي، من أجل دعمها معنويًا في حربها ضد روسيا، موضحا أن موافقة الناتو على انضمام الأوكرانيين تضعه بالكامل في مواجهة عسكرية مع الروس.

تهديد روسيا باستهداف الأطقم التقنية يصعب تدريب الأوكرانيين

وبشأن حديث الولايات المتحدة الأمريكية عن إعطاء منظومة صواريخ «باتريوت» لأوكرانيا، أوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن تهديد روسيا بضرب هذه الصواريخ والأطقم التقنية الخاصة بها، سيصعب مهام تدريب الجيش الأوكراني على استخدام هذه المنظومة.

التهديد الروسي يتطلب تدريب الأوكرانيين خارج بلادهم

ولفت المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إلى أن ذلك سيتطلب تدريب الأوكرانيين خارج بلادهم، ثم إعادة نقل مكونات المنظومة بالكامل إلى داخل أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أعلنت أن المساعدات الأمريكية الأخيرة لكييف تضمنت مجموعة من أنظمة الدفاع الجوي، مؤكدة أن خيار تزويد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي الأمريكية المتطورة «باتريوت» لا يزال أمرًا محتملًا.