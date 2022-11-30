ارتفاع معدل تنفيذ «مونوريل العاصمة الإدارية» بإجمالي 22 محطة

كشفت المهندسة سالي الطحان، مدير مشروع «مونوريل العاصمة الإدارية» الجديدة، عن أن المونوريل يعد من أحدث وسائل المواصلات العاليمة التي ستدخل مصر خلال الفترة المقبلة، منوهة بأن معدل تنفيذ المشروع مرتفع.

وأشارت إلى أن مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يعبر 3 أماكن رئيسية، هي مدينة نصر والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية بإجمالي 22 محطة، موضحة أن جميع مناطق المشروع يجري تعقيمها وتطهيرها دوريا للوقاية من فيروس كورونا.

مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يتم تنفيذه طبقا للمواصفات العالمية

وقالت الطحان، لـ«الوطن»، إن مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يجري تنفيذه طبقا للمعايير والمواصفات والأكواد العالمية بأعلى مستوى من الجودة والسلامة، مشيرة إلى تجريب المواد المستخدمة في تنفيذه قبل التنفيذ. ولفتت إلى أن المونوريل سيقدم خدمات متميزة لجميع الركاب، موضحة أن العمل جار على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ جميع أعمال المشروع.

مونوريل العاصمة الإدارية يخدم 650 ألف راكب يوميا

وأكدت الطحان، أن مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يعمل أتوماتيكيا ويسير دون سائق، إلى جانب أنه يعد من أهم وسائل المواصلات الصديقة للبيئة ويوفر الوقود، مشيرة إلى أن المونوريل يخدم 650 ألف راكب يوميا، وأن هناك غرفة تحكم ستتابع سير حركة المونوريل لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامه وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سيره تزامنا مع انطلاق تشغيل المشروع، موضحة أن المونوريل وسيلة مواصلات عصرية وآمنة وسريعة.

تطهير مناطق المشروع للوقاية من كورونا

ونوهت مديرة مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، بأن هناك تعليمات مشددة بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة العمال والفنيين والمهندسين.