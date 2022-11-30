آخر موعد للتسجيل في ماراثون الأهرامات السنوي للجري اليوم

ينطلق ماراثون الأهرامات للجري، بعد 10 أيام من الآن، تحديدًا يوم 10 ديسمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهد الموقع الإلكتروني المخصص للسباق، إقبالا كبيرا خلال الأيام الماضية، من متسابقين داخل مصر وخارجها، وما تزال العمليات مستمرة في اليوم الأخير للتسجيل في الحدث الأكبر من نوعه في مصر، الذي ينظم سنويًا بمنطقة الأهرامات.

ماراثون الأهرامات يغير الثقافة المصرية

قال هشام العوضي مدرب اللياقة البدنية، إن تنظيم ماراثون للجري، بمثابة خطوة مهة لتغيير الثقافة المصرية، لتصبح أكثر اهتماما بالصحة والرياضة، من خلال مشاركة الأطفال والكبار في مثل هذه الفعاليات، التي تشهد تجمع أعداد كبيرة من مختلف الأعمار، لممارسة الرياضة، التي تنعكس بصورة إيجابية على الصحة والأعضاء الداخلية للجسم كالقلب والرئة.

ممارسة الرياضة تحسن المزاج والحالة النفسية

أضاف العوضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح، ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن ممارسة الرياضة تجعل الأفراد يتمتعون بمزاج جيد، مشيدًا بالموقع المختار لإقامة المارثون تحت سفح الأهرامات، كونه مكانا ليس له مثيل بالعالم أجمع، وهو ما قد يدفع الكثيرين للتسجيل والانضمام لهذا الماراثون، خاصة مع تحسن الطقس هذه الفترة، معربًا عن رغبته في المشاركة بهذا الحدث الضخم.