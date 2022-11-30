خبير تغذية علاجية يوضح أفضل وقت لممارسة الرياضة: «على معدة فارغة»

لممارسة الرياضة، العديد من الفوائد لصحة الأشخاص، ولا تتوقف الدراسات والأبحاث العلمية، التي تنصح بالحرص على ممارسة نوعا ما من الرياضة، والبعض الآخر تؤكد فاعليتها في وقت معين أكثر من غيره.

ومن بين هذه الدراسات، دراسة بريطانية، صدرت حديثا، حيث أكدت أن ممارسة الرياضة على معدة فارغة يساعد في إنقاص وزنهم، ويرجع ذلك لأن فعالية ممارسة الرياضة في هذه الحالة تفوق فاعليتها عند ممارستها في أي وقت آخر بنسبة تفوق الـ70%، بحسب موقع «سكاي نيوز» عربية.

وأشارت الدراسة، إلى أن ممارسة الرياضة في هذه الحالة يساعد على إنقاص الوزن بسرعة، وذلك لحرق كمية أكبر من دهون الجسم أثناء التمرين، وخفض السعرات الحرارية التي يتناولها الأشخاص بعد التمرين.

طبيب يوضح أفضل وقت لممارسة الرياضة

«أفضل وقت لممارسة الرياضة هي عقب الاستيقاظ من النوم أو بعد صيام طويل، يعني على معدة فارغة»، هكذا قال «لؤي دويدار» خبير التغذية العلاجية والرياضة، لـ«الوطن»، مؤكدا على أهمية اختيار التوقيت المناسب لممارسة الرياضة، موضحا أن الجسم يستخدم نوعين من الطاقة، الأول من النشويات التي تتحول لجليكوجين، والثاني الدهون، وأثناء النوم يستنفذ الجسم احتياطي الجليكوجين المحتفظ به، فيضطر الجسم لحرق الدهون خلال التمرين عقب الاستيقاظ وقبل تناول أي شيء.

وأوضح «دويدار»، أنه لا يمكن الاعتماد فقط علي ممارسة الرياضة لإنقاص الوزن، ولكن يجب اتباع نظام غذائي صحي محسوب السعرات لضمان إنقاص الوزن بشكل صحي وآمن، مشيرا إلى ضرورة تقنين مقدار محدد من الرياضة يوميا، وعدم المبالغة في ممارستها بشكل عنيف حتى لا يؤدي الي إصابة وفقدان العضلات.

الكارديو هو الأفضل

وأضاف «لؤي دويدار»، أنه من أكثر الرياضات فعالية في إنقاص الوزن هي «الكارديو»، وهي عبارة عن مجموعة من التمرينات الهوائية المختلفة التي تعمل على تحسين معدل ضربات القلب والأوعية الدموية، لاعتمادها في الأساس على حراق الأكسجين والسكر في الدم لإنتاج الطاقة، وتمارس بأشكال مختلفة يمكن لكثير من الأشخاص اختيار النوع الذي يناسبه، كركوب الدراجات، والهرولة، والرقص، والمشي.