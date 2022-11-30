موعد مباراة تونس وفرنسا اليوم.. نسور قرطاج يتمسكون بالفرصة الصعبة

مباراة صعبة ومصيرية يخوضها المنتخب التونسي، الليلة أمام نظيره الفرنسي، وسط آمال بأن يحقق نسور قرطاج مفاجأة تاريخية، ويفوز على منتخب الديوك، في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، ليترافقا معا ضمن المنتخبات المتأهلة لدور الـ16.

حسم المنتخب الفرنسي، تأهله إلى المرحلة الثانية من بطولة كأس العالم، بعد فوزه على نظيريه الدنماركي والأسترالي، ليصح أو المنتخبات التي ضمنت التأهل.

موعد مباراة تونس وفرنسا اليوم

تحدد موعد مباراة منتخب تونس وفرنسا اليوم الأربعاء، فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، على قناتي bein sport المفتوحة، من خلال تردد 11054، أفقي، ومعدل ترميز 27500، كما تنقل المبارة أيضا على قناة الكأس القطرية المفتوحة، ويمكن تنزيلها عبر تردد 11919، أفقي، ومعدل ترميز 27500.

تونس تتمسك بالفرصة الصعبة

تعرض منتخب تونس، للخسارة في مباراتة الأخيرة أمام أسترليا، بعد تعادله في المباراة الأولى أمام الدنمارك، ليدخل مباراة الليلة وفي حوزتة نقطة واحدة، لذا لا بديل أمام نسور قرطاج، إلا الفوز على فرنسا، ليصبح لديه 4 نقاط، ويعزز فرصه في التأهل، إذ يدخل في حسبة معقدة لحسم موقفه.

وتحتاج تونس، إلى تحقيق منتخب الدنمارك الفوز على أستراليا، ليضمن التأهل مع منتخب فرنسا، أما في حالة تعادل منتخبي الدنمارك وأستراليا، يتم اللجوء إلى فارق الاهداف، ومن هنا يصعد صاحب أكثر الأهداف في المجموعة رفقة المنتخب الفرنسي.