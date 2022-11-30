أخلاقنا الجميلة.. «هشام» يعثر على 120 ألف جنيه ويسلمها لصاحبها بكفر الشيخ: فلوس ديون

ضرب هشام العدل، صاحب الـ31 عاماً، ابن قرية إبشان، التابعة لمركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، تاجر اكسسوارات، مثالاً مشرفاً في الأمانة، بعدما عثر على مبلغ مالي يقدر بنحو 120 ألف جنيه وإعادته لصاحبه.

إعادة المبلغ لأصحابه

لم يتردد الشاب الثلاثيني لحظة في إعادة المبلغ لأصحابه، ولم يُفكر في الاحتفاظ به لنفسه، طالباً الرزق الحلال له ولأولاده، وتعامل سريعًا مع الموقف، حيث لجأ إلى جروبات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لنشر معلومات كاملة عن المبلغ حتى عثر على صاحبه وسلمه له.

العثور على مبلغ مالي

وقال «العدل»، في في تصريحات لـ«الوطن»، «أنا كنت ماشي ما بين المغرب والعشاء على طريق إبشان بالموتوسيكل فلقيت كيس أسود مرمي على جانب الطريق، خبطت الكيس برجلي قولت ده كيس زبالة ولا حاجة، بعدما مشيت حوالي 100 متر كده قولت أرجع أشوف الكيس ليكون في فلوس ولا حاجة.. رجعت بمسك الكيس لقيت في فلوس أخدت الكيس ورحت لمكان في نور لقيت فيه فلوس كتير».

ويضيف «العدل»، «أخدت الكيس، ورحت البيت، وبدأت أعد الفلوس أنا وزوجتي لقيتهم 120 ألف جنيه، وبدأت أبحث عن صاحب المبلغ وأنزل منشورات على فيسبوك لحد ما لقيت صاحبة المال تتصل عليا في اليوم التالي 4 العصر وسلمتهم لها».

ولفت:« صاحبة المال أكدت أن المبلغ وقع منها أثناء ذهابها لسداد ديون عليهم.. لكني طلبت منها تقديم معلومات عن المبلغ والكيس وطريقة توزيع المبلغ وتبين أن كلامها صحيح إذ أنهم 120 ألف جنيه في كيس أبيض داخل الكيس الأسود، عبارة عن 10 لفات فئة 100 جنيه وفئة واحدة 200 جنيه».

وذكر:« سرعان ما ظهرت السعادة على وجه السيدة.. وحاولت تسلمني مبلغا من المال على سبيل الهدية، بس أنا رفضت لأن ده عرق وتعب ناس، واحنا منأخدش حق الأمانة أبداً لأنها واجب وفرض علينا مش تفضل مننا ولا حاجة».

ويتابع «العدل»: «أنا عندي 3 أولاد ولد وبنتين وبربيهم على الأمانة وكانوا فرحانين جداً إننا ردينا الحق لأصحابه،.. محدش منهم يعرف غير وقت تسليم الفلوس لأصحابها، ولم أخبر أحد بقيمة المبلغ..والحمد لله إننا كنا قد الأمانة والمبلغ وصل لأصحابه، وربنا يرزقنا بالحلال ويكفينا شر الحرام يا رب».

وأشار «العدل»، إلى أنه تعرض عدة مرات لمثل هذه الموقف، حيث سبق وأن عثر على مبالغ مالية بسيطة وجرى ردها إلى أصحابها، لكن هذه هي المرة الأولي التي عثر فيها على مبلغ مالي كبير.