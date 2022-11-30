برنامج «صباح الخير يا مصر» يرصد الحالة المرورية بشوارع القاهرة.. فيديو

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية، اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، وقالت الإعلامية منة الشرقاوي: «في كوبري أكتوبر المتجه إلى مناطق رمسيس وغمرة، هناك سيولة مرورية، وللمتجه أعلى كوبري أكتوبر في اتجاه العباسية سيجد بعض الكثافات البسيطة، وعندما نصل إلى كوبري تحيا مصر، فإننا نجد سيولة مرورية تامة».

كثافات مرورية بسيطة معتادة عند الوصول إلى نفق الملك الصالح

وأضافت الشرقاوي: «عند الكورنيش، نجد بعض الكثافات غير المؤثرة وسنتابع السير بعدها حتى نصل إلى صلاح سالم، وسنجد هناك سيولة مرورية كبيرة، وعند الوصول إلى نفق الملك الصالح نجد كثافات مرورية بسيطة معتادة في الوقت الحالي، كما أن هناك بعض الكثافات في كوبري الروضة».

غلق طريق بن زايد الجنوبي لمدة شهر

وتابعت «الشرقاوي»، أنه جرى غلق طريق بن زايد الجنوبي لمدة شهر، وهو ما يستوجب بعض التعديلات للحفاظ على حركة المرور، كما أن الإدارة العامة للمرور عينت الخدمات المرورية بالتزامن مع تنفيذ أعمال تطوير الأوتوستراد المتضمن تنفيذ كوبري دوران للخلف أعلى طريق الأوتوستراد بمنطقة المجزر الآلي، وهو ما سيؤدي إلى الغلق الكلي لشارع الصيانة المتفرع من شارع الأوتستراد حتى شارع الجزائر، وتحويل حركة المرور تجاه شارع المذبح لتنفيذ القواعد الخرسانية في الكوبري.