كيفية دفع مخالفات المرور عبر بوابة مصر الرقمية ومكاتب البريد تجنبا للغرامة

يبحث قائدو السيارات عن طرق تسديد مخالفات المرور، أو التظلم عليها، إذ إنّ الإهمال في دفعها يعرّض قائد السيارة لمضاعفة قيمة الغرامة المقررة عليه، وفيما يلي رصدا لكيفية دفع مخالفات المرور إلكترونيا، دون الذهاب إلى وحدات المرور، وتجنب الزحام وتضييع الوقت والجهد.

كيفية دفع مخالفات المرور

يمكن دفع مخالفات المرور من خلال بوابة مصر الرقمية، أو من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية، أو موقع مخالفات نيابة المرور.

دفع مخالفات المرور عن طريق مكاتب البريد

والراغبين في اتباع الطرق التقليدية، يمكنهم دفع مخالفات المرور والرسوم المفروضة عليهم، من خلال الذهاب إلى مكاتب البريد، وتقديم البطاقة الشخصية ورخصة السيارة، للكشف عن المخالفات المرورية، وحال عدم وجود مخالفات مستحقة، يجب سداد قيمة شهادة براءة الذمة، ويمكن عمل تظلم لتخفيض الرسوم.

كيفية دفع مخالفات المرور عن طريق فوري 2022

ويمكن دفع مخالفات المرور عن طريق ماكينات فوري المنتشرة في أنحاء الجمهورية كافة، وهي خدمة متاحة من خلال موقع النيابة العامة على بوابة الحكومة المصرية، ثم الدخول على خدمات نيابة المرور، ثم إدخال الرقم القومي، والجزء الرقمي من اللوحة، ثم إدخال رقم الموبايل.

ويحرص العديد من الأشخاص على دفع مخالفات السيارات بشكل إلكتروني، لتسهيل عمليه الحصول على شهادة براءة ذمة من مخالفات المرور، لاستكمال أوراق تراخيص السيارات بشكل دوري.