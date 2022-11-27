عقوبة حيازة أجهزة كشف الرادار بقانون المرور.. تعرضك للحبس والغرامة

يحذر قانون المرور من استعمال أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات على الطرق أو تؤثر على عملها، والتي تندرج بين اللوائح الخاصة بالمخالفات والعقوبات المرورية المنصوص عليها بالقانون، كما حذرت اللائحة من ارتكاب المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها، مشيراً إلى وجود مخالفات تتضاعف قيمة الغرامة المالية على قائد السيارة عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة المرورية التي ارتكبها خلال فترة 6 أشهر.

عقوبة حيازة أجهزة كشف مواقع الرادار في قانون المرور

وفقا لما نصت عليه المادة (75) مكرر في لائحة المخالفات والعقوبات بـ قانون المرور، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز في السيارة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات، أو تؤثر على عملها، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضي المحكمة بمصادرتها، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر.

مخالفات مرورية تصل غرامتها لـ2000 جنيه

نص قانون المرور المعمول به حالياً، على قيم المخالفات المرورية التي تصل غرامتها إلى 2000 جنيهًا، مشيرا إلى المخالفات التي لا يمكن التصالح عليها، طبقًا لما ورد بقانون المرور، إذ نص القانون على أنه في حالة السير بدون رخصة قيادة، تتراوح الغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، ويجوز التصالح عليها.

عقوبة السير دون رخصة تسيير

ووفقا للقانون فإن مخالفة انتهاء إيصال سحب رخصة التسيير، تتراوح غرامتها ما بين 1000 إلى 2000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها، بينما انتهاء إيصال رخصة القيادة، تتراوح غرامته ما بين 1000 إلى 2000 جنيه، ويجوز التصالح عليها، أما في حالة المخالفات المرورية الناتجة عن انتهاء رخصة التسيير، تتراوح الغرامة ما بين 1000 إلى 2000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها، كما تصل عقوبة السير دون رخصة تسيير إلى غرامة تتراوح من 1000 إلى 3000 جنيه، ولا يجوز التصالح عليها.