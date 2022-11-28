مواعيد عمل فروع المرور في جميع المحافظات.. «صباحية ومسائية»

تعد مواعيد عمل فروع المرور في جميع المحافظات 2023، واحدة من الأمور التي تهم المواطنين في تلك الآونة من أجل إنهاء إجراءات السيارات والتراخيص الخاصة بها في مواعيد العمل الرسمية التي تقسم إلى صباحية ومسائية، وفقا لما أقرته وزارة الداخلية لعمل فروع المرور في كافة محافظات مصر.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن مواعيد عمل فروع المرور في جميع المحافظات 2023 تشمل مواعيد صباحية ومسائية، عدا يوم الجمعة الذي يعد إجازة أسبوعية بالإضافة إلى الإجازات العامة.

مواعيد عمل فروع المرور في جميع المحافظات 2023 صباحا

وتتمثل مواعيد عمل فروع المرور في جميع المحافظات صباحا، من يوم السبت إلى الخميس من كل أسبوع، حيث تبدأ فتح الأبواب لاستقبال المواطنين مع الساعة 8 صباحا وتستمر الخدمات المرورية حتى الساعة 3:00 عصراً.

المواعيد المسائية لفروع المرور في جميع المحافظات 2023

فيما توجد مواعيد مسائية لفروع المرور في جميع المحافظات 2023، تتمثل في 4 ساعات فقط تبدأ من 4 المغرب حتى 8 مساء، ولا تعمل يوم الجمعة من كل أسبوع أيضا وينطبق عليها الإجازات العامة.

مواعيد فروع المرور الإلكترونية في محافظات مصر

علاوة على فروع المرور الاعتيادية فقد وفرت وزارة الداخلية وحدات المرور الإلكترونية في 8 محافظات أبرزها القاهرة والإسكندرية والتي تهدف للحد من ازدحام وحدات المرور الاعتيادية، حيث يبدأ العمل فيها من 10 صباحا حتى 10 مساء بشكل يومي عدا يوم الجمعة الذي يعد إجازة.