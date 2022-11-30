حياة كريمة بالإسكندرية: 90% نسبة إنجاز المشروعات في قرية الغربانيات

أعلنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، نسب الإنجاز في مشروعات قرية الغربانيات التابعة لمركز برج العرب في محافظة الإسكندرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

وأوضحت حياة كريمة بالإسكندرية، أنه بالمرور على المشروعات بقرية الغربانيات، على رأسها، محطتين لرفع الصرف الصحي لخدمة أهالي القرية، تأكد تخطي نسب الإنجاز في إحداهما حاجز 80%، وفي الأخرى 90%.

نسب إنجاز مشروعات حياة كريمة بالغربانيات

تفقدت المبادرة الرئاسية، أيضًا وحدة صحة الغربانيات، التي تخطت نسب الإنجاز فيها ما يزيد على 90%، حيث من المقرر أن يتم تسليم هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وتبذل المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهودًا كبيرة، لتنفيذ المشروعات التنموية في المحافظات المختلفة، وإنهاءها في وقت قياسي، لتحسين والارتقاء بمستوى المعيشة لدى المواطنين.

محاور مشروعات حياة كريمة بالقرى

تقدم حياة كريمة جميع الخدمات الأساسية لأهالي المحافظات والقرى النائية التي تعاني ضعف الخدمات بصورة مجانية، كما تطلق القوافل الطبية والبيطرية المجانية أيضا، فضلا عن إنشاء المجمعات الخدمية والمشروعات التنموية، وتحسين البنية التحتية وأساسيات الحياة.