قوافل «حياة كريمة» البيطرية في الغربية والمنوفية.. كشوفات وتوعية

أعلنت المبادرة الرئاسية حياة كريمة عن الجهود التي قدمتها قوافلها البيطرية في محافظتي الغربية والمنوفية؛ لخدمة الأهالي في قرى المحافظتين بالمجان، وهو ما تستهدفه المبادرة الرئاسية في تحسين مستوى الأهالي في القرى النائية ومحدودة الخدمات.

قافلة بيطرية في الغربية

وفي 26 نوفمبر، قدمت قافلة حياة كريمة البيطرية خدماتها المجانية لأهالي قرية كفر سنباط التابعة إلى مركز زفتى في محافظة الغربية، وأجرت الكشوفات على 280 حالة من الماشية والدواب، و2500 من الطيور، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

ندوة توعوية لأهالي المنوفية

أما في محافظة المنوفية، قدمت القافلة البيطرية المجانية التابعة لمبادرة حياة كريمة، خدماتها إلى أهالي قرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف، والتي ضمت ندوة توعوية حول الإرشاد الزراعي حضرها 168 مزارعا، كما أجرت الكشوفات على 126 حالة من الماشية والدواب، و233 من الطيور، وذلك بالتعاون مع جامعة السادات.

وتستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، الارتقاء بمستوى الأهالي وتقديم جميع الخدمات الأساسية لهم بالمجان، خاصة في المحافظات والقرى النائية والتي تعاني نقص الخدمات، وذلك من خلال إطلاق القوافل الطبية والبيطرية المجانية، وإنشاء المجمعات الخدمية والمشروعات التنموية، وتحسين البنية التحتية وأساسيات الحياة.