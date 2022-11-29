فحص 1500 مواطن في مبادرة «حياة كريمة» بقرية طوسون بالإسماعيلية

فحصت قافلة طبية لمبادرة «حياة كريمة»، في الإسماعيلية الكشف الطبي علي 1500 شخص من أهالي قرية طوسون علي مدار يومي 28 و29 من شهر نوفمبر الجاري، بإشراف الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

فعاليات القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة

وقال «حطب»، في تصريحات صحفية، على هامش تفقده اليوم الثلاثاء للقافلة الطبية، إنها تأتي ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان ضمن مبادرة «حياة كريمة»، في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أنه من خلال القافلة الطبية، جرى الكشف الطبي في عيادة الباطنة على 471 حالة، وعيادة الأطفال على 441 حالة، وعيادة النساء والتوليد على 99 حالة، وتنظيم الأسرة على 29 حالة، والمسالك 94 حالة، والجراحة على 171 حالة، والضغط والسكر 48 حالة، وعيادة الأسنان على 66 حالة، والجلدية على 81 حالة.

وأشار «حطب»، إلى أنه جرى تم تقديم العلاج لجميع الحالات بالمجان، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية لسيدات وفتيات القرية، عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وفوائد التغذية السليمة، لافتا أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

تقديم خدمات الأشعة والتحاليل في قافلة طبية

وقال الدكتور علي حطب، إن القافلة الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية تضم أكثر من 80 صنف دوائي مجانى، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات الإسماعيلية، مضيفا أنه تم اختيار منطقة طوسون، نظراً للكثافة السكانية الكبيرة في القطاع الريفي، ما يجعلها ضمن المناطق المحرومة التي تسعى القوافل العلاجية لوزارة الصحة للوصول إليها.