زراعة 50 فدانا من تجمعات مياه الأمطار والسيول في البحر الأحمر

ينتظر سكان جنوب محافظة البحر الأحمر، موسم سقوط الأمطار والسيول، ويعتبرونه خير من السماء، خاصة أنها مورد المياه الوحيد لهم.

ونجحت الدولة المصرية في منع أضرار السيول، والاستفادة من المياه، من خلال بناء سدود و بحيرات صناعية لتخزين كميات كبيرة تقدر بملايين الأطنان سنويا، واستخدامها في زراعة الصحاري، وتحويل 50 فدانا في منطقة وادي حوضين غرب مدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر إلى مزارع خضراء، باستخدم مياه السيول والأمطار التي تتجمع ببحيرة وادي حوضين الصناعية.

زراعة 50 فدانا بوادي حوضين

من جانبه، أوضح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن وادي حوضين أحد المشروعات التي نفذتها الدولة في عام 2008، ‪ للحماية من الأمطار والسيول وتحقيق الاستفادة العظمى من الموارد المائية، وتخزين نحو 5 ملايين متر مكعب من المياه في موسم الأمطار، في الخزان الجوفي والسطحي، والاستفادة منها في زراعة نحو 50 فدانا من الخضروات المتنوعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لأهالي الجنوب، بالإضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة.

مشروع وادي حوضين

وأشار محمد علي، سكرتير مدينة الشلاتين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الدولة المصرية نجحت في تحويل وادي حوضين غرب مدينة الشلاتين لمشروع زراعي عمراني، يتضمن مزارع الخضروات بعدد 20 صوبة زراعية للخضروات والفواكه، باجمالي 50 فدانا، بالإضافة إلى إنشاء 6 أحواض مزارع سمكية، وإنشاء مزرعه لتربية الأبل، بالتنسيق بين محافظة البحر الأحمر ووزارة الزراعة وأكاديمية البحث العلمي، بهدف إقامة مجتمعات وخلق فرص عمل في النشاط الزراعي، وتوفير الخضروات والفواكة الطازجة، وسد احتياجات أهالي الجنوب من المحاصيل الزراعية.

تخزين 5 ملايين متر مكعب مياه

وأوضح آدم سعد الله، أحد مؤرخي جنوب البحر الأحمر، أن المحافظة شهدت سقوط أمطار وسيول على بعض مناطق الجنوب في مدن حلايب وشلاتين ومرسى علم، وبفضل البحيرات الصناعية التي جرى إنشاءها تخزنت ملايين الأطنان من مياه الأمطار والسيول، وملأت بحيرة وادي حوضين غرب مدينة الشلاتين بكميات كبيرة وصلت إلى نحو 5 ملايين متر مكعب.

من جانبه، أشاد ناصر منصور، من مواطني البحر الأحمر، بمشروعات الدولة في حماية أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من السيول، وتنفيذ السدود والبحيرات الصناعية في وادي حوضين، خاصة أن بحيرة الوادي نجحت في تخزين كميات كبيرة من مياه الأمطار، والاستفادة منها في الزراعة.