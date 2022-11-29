وزارة الري تعلن حالة الاستنفار للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول

أكدت وزارة الموارد المائية والري، اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للتعامل مع تداعيات هطول الأمطار والسيول مع حلول فصل الشتاء.

وأشارت وزارة الري في بيان لها، إلى إعلان حالة الاستنفار في أجهزة الوزارة المعنية من أجل التعامل مع السيول والأمطار التي يمكن أن تحدث خلال فصل الشتاء.

التعامل مع الأمطار والسيول من الري

وشددت الوزارة على مجموعة من الإجراءات الكفيلة بالتصدي لتداعيات هطول الأمطار الغزيرة والسيول ومن بيها الآتي:

1- جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة الأمطار والسيول وأي طارئ يمكن أن يحدث.

2- جاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها.

3- جاهزية وحدات الطوارئ عند المواقع الساخنة.

4- تقوم أجهزة الوزارة بالمتابعة الدورية والمستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

6- رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام.

7- تخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التي تشير التنبؤات إلى تعرضها لأمطار غزيرة من أجل تجنب الضغط على شبكة المجاري المائية.

وفي سياق متصل، طالبت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها المواطنين بالحذر، مشيرة إلى وجود توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة على السواحل الشمالية، الشرقية والغربية والوجه البحري، ووسط سيناء، وصحراء مطروح وجنوب محافظة البحر الأحمر، وشمال الصعيد، وذلك تأثرا بالمنخفض الجوي الذي تعرضت له السعودية ولكن لن تكون هناك سيول في الساعات المقبلة مثلما حدث في جدة.

درجات الحرارة الثلاثاء 29 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17.

درجات الحرارة الأربعاء 30 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 15.

درجات الحرارة الخميس 1 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17.