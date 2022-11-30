محافظ الغربية يكشف تفاصيل مبادرة «معا من أجل ترع نظيفة»: رسالة توعية

كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تفاصيل إطلاق مبادرة «معا من أجل ترع نظيفة»، حيث تستهدف الحفاظ على نظافة الترع، وحمايتها من إلقاء وتراكم القمامة وغيرها، في الوقت الذي تشهد فيه المحافظة تنفيذ خطة تبطين 134 ترعة، بتكلفة بلغت 2.6 مليار جنيه.

الحفاظ على إنجاز تبطين الترع

قال محافظ الغربية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، إنّ المبادرة رسالة توعوية للأهالي في القرى، للحفاظ على الإنجاز الذي تمّ في تبطين الترع.

وأضاف: «الرائع في الأمر، أنّ طلاب المدارس كانوا متواجدين، تحدثنا معهم عن أهمية هذا الأمر، وهناك بعض الشوائب في الترع نتيجة لورد النيل، وهذا أمر طبيعي، وقليل من القمامة، قد تكون موجودة، بسبب نقص الوعي لدى بعض المواطنن».

التبطين يحفاظ على المياه ونظفتها

أشار رحمي، إلى أن التبطين أدى إلى الحفاظ على المياه ووصولها بشكل نظيف جدا للمزارعين، ويساعد في عملية الري وعدم تسرب المياه للتربة الموجوة في باطن الترع،: «بالتالي فإننا نتحدث عن مشروع عظيم جدا، والقيادة السياسية تهتم به، ومن ثم، فإن المحافظة تحاول الحفاظ على هذا المكتسب وتوعية الأهالي بأهمية هذا الأمر».

المبادرة يقودها 150 متطوعا

أكد محافظ الغربية أن المبادرة نابعة من الشباب، إذ أن فريق متطوعي الغربية مكون من 150 شاب وشابة، معظمهم من القرى، ويعلمون جيدا قيمة الترع وتبطينها، طرحوا الفكرة، والمحافظة دعمتهم، ودفعت بطلاب المدارس، حتى يعرف الشباب الصغير أهمية هذه الترع، بالتالي فإنها مبادرة شبابية ترعاها المحافظة، وتدعمها وزارة التنمية المحلية، ووزارة الري والموارد المائية.