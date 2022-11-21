إصابة شخصين في انقلاب سيارة خردة بإحدى الترع بالبحيرة.. «صور»

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بخردة وأعمدة إنارة قديمة في ترعة على طريق دمنهور حوش عيسى أمام المحطة القديمة بقرية الكوم الأخضر اتجاه دمنهور، ونقل المصابان إلى المستشفى لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

انقلاب سيارة خردة بترعة في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالخردة بترعة بقرية الكوم الأخضر، وجار عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضر.

الانتقال إلى موقع حادث انقلاب سيارة الخردة بالبحيرة

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان حادث انقلاب سيارة الخردة، تبين إصابة كل من «العربي متولي محمود»، 25 سنة، مقيم دمنهور، مصاب بكدمات بالجسم، وشخص آخر مجهول الهوية ، 25 سنة، مصاب غيبوبة تامة وتم نقلهما مستشفى حوش عيسي المركزي لتلقى العلاجات والاسعافات اللازمة.

رفع حطام حادث سيارة الخردة

وتم رفع حطام حادث سيارة الخردة سيارة بمعدات الوحدة المحلية، وتم عودة الحركة المرورية بشكل طبيعي، وجار المتابعة مع المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.