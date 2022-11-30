مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل والشهادات بمطروح.. تبدأ 9 يناير

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2022، للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية الفنية بمطروح، التي تبدأ في 9 يناير المقبل وتنتهي في 25 من الشهر ذاته، بحضور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح.

الانتهاء من المناهج الدراسية

ووجه محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالانتهاء من المناهج المقررة، وتوفير كافة سبل الراحة وتذليل العقبات أمام الطلاب، خلال فترة الامتحانات والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

وقال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنّ امتحانات الفصل الدراسي المرحلة الابتدائية، تبدأ 9 يناير وتنتهي 12 من الشهر ذاته، وتبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى في الفترة من 14 وحتى 18 يناير، كما تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي من 9 يناير وحتى 12 يناير، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الاعدادي، يوم 9 يناير وتنتهي يوم 18 يناير، وذلك لمدة ثمانية أيام بالتبادل بين الصفين.

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية

وأضاف وكيل تعليم مطروح، أنّ امتحانات الشهادة الإعدادية تنطلق يوم 21 يناير وتستمر حتى 25 يناير، كما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفترة من 14 يناير وحتى 25 يناير لمدة عشر أيام بالتبادل بين الصفين، وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى بمدارس التعليم الفني، بكافة أنواعه يوم 9 يناير وتستمر حتى 25 فبراير المقبل.

امتحانات العملي والأنشطة

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه بالنسبة لامتحانات المواد غير المضافة للمجموع، ستكون أيام 3، 4، 5 يناير المقبل لكافة المراحل، وامتحان النشاط العملي وتقويم الانشطة التربوية للتعليم العام والمواد العملية للتعليم الفني، قبل بدء الامتحان بأسبوعين، وتعتبر يوم دراسي عادي وفق إمكانات كل مدرسة، وامتحانات المستوى الرفيع لمدارس اللغات قبل بدء الامتحان بأسبوعين وتعتبر يوم دراسي عادي تحت إشراف التوجية الفني المختص، مشيرًا إلى أنه جرى مراعاة استبعاد أيام الإجازات الرسمية وأعياد الإخوة الأقباط، خلال وضع خطة الجداول الامتحانية، مع تكثيف الاستعدادات لانطلاق الامتحانات، وفق الضوابط التي حددتها الوزارة وتنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح.