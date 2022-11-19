مواعيد امتحانات منتصف العام 2022-2023.. اعرف المواصفات كاملة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات نصف العام 2022- 2023، مؤكدة على جميع المدارس بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والالتزام بمواعيد انطلاقها، وشرح المقررات الدراسية وفق المواعيد المحددة لها، والتي ستنطلق فعالياتها يوم 14 يناير المقبل.

امتحانات نصف العام 2022- 2023، تبدأ صفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت الموافق 14 يناير المقبل حتى يوم الخميس الموافق 26 يناير من نفس الشهر، على أن تبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر، وتبدأ إجازة منتصف العام السبت 28 يناير حتى يوم الخميس الموافق 9 فبراير لمدة أسبوعين، وذلك بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.

مواصفات امتحانات منتصف العام

تعقد الامتحانات بالنسبة لصفوف النقل، بداية من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، ورقيًا حسب المواصفات الفنية التي يحددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتركز الامتحانات على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين.

مواصفات امتحانات أولى وثانية ثانوي

تعقد الامتحانات إلكترونيًا على مستوى كل إدارة تعليمية، من بنوك أسلئة معدة مسبقًا، ووفق مواصفات يحددها المركز القومي للامتحانات، حيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

مواصفات الورقة الامتحانية للمرحلة الإعدادية

في خطاب رسمي، حدد المركز القومي للامتحانات، مواصفات الورقة الامتحانية للمرحلة الإعدادية لمادة اللغة الإنجليزية، حيث أكد على أن تكون الأسئلة في حدود المقرر الدراسي المستهدف، وأن تتوزع على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها وأن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييزن بين مستويات التحصيل الدراسي.

وتشمل مواصفات الورقة الامتحانية، استعدادًا لامتحانات منتصف العام 2022-2023، أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل للأصعب، وأن توازن بين المستويات المعرفية المختلفة وأن تكون صياغة الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية وأن تستوفي البيانات الأساسية كالمرحلة والصف والمادة والزمن والدرجة والفصل الدراسي لغير الثانوية العامة والعام الدراسي.

مراعاة عدم احتواء ورقة الأسئلة على أية موضوعات أو عبارات سياسية

تشمل المواصفات، جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها من حيث حجم الخط ونوع الخط والمسافات بين السطور والهوامش والعناوين وتعليمات الأسئلة وجودة الطبااعة والخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة، ويراعى في أسئلة الورقة الامتحانية أيضًا عدم احتوائها على أية موضوعات أو عبارات سياسية أو دينية أو منحازة إلى فئة معينة دون غيرها، وبالنسبة لسؤال قطعة الفهم لابد أن تحتوي القطعة في معظمها على مفردات لغوية مما درسه الطالب على أن لا يتم إدراج القطعة من كتب المقرر الدراسي للصف المستهدف.