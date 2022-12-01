مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس 1-12-2022

تقدم الهيئة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية بشكل يومي، لكي تكون مرجعا للمسلمين في مختلف الأنحاء لأداء الصلاة في أوقاتها المحددة لها وفق التوقيت المحلي لكل محافظة.

وجاءت مواقيت الصلاة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وغيرها اليوم الخميس 1 ديسمبر، حسب الموقع الإلكتروني المصري للهيئة المصرية للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:01

موعد أذان الظهر: 11:44

موعد أذان العصر: 2:36

موعد أذان المغرب: 4:55

موعد أذان العشاء: 6:17

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 5:02

موعد أذان الظهر: 11:44

موعد أذان العصر: 2:36

موعد أذان المغرب: 4:55

موعد أذان العشاء: 6:17

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:08

موعد أذان الظهر: 11:49

موعد أذان العصر: 2:39

موعد أذان المغرب: 4:57

موعد أذان العشاء: 6:21

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 4:58

أذان الظهر: 11:44

أذان العصر: 2:41

أذان المغرب: 5:01

أذان العشاء: 6:21

مواقيت الصلاة في محافظة جنوب سيناء

أذان الفجر: 4:49

أذان الظهر: 11:32

أذان العصر: 2:25

أذان المغرب: 4:45

أذان العشاء: 6:06

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 4:55

أذان الظهر: 11:42

أذان العصر: 2:40

أذان المغرب: 5:00

أذان العشاء: 6:19

مواقيت الصلاة في محافظة بورسعيد

أذان الفجر: 4:59

أذان الظهر: 11:40

أذان العصر: 2:29

أذان المغرب: 4:48

أذان العشاء: 6:11