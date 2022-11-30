«التأمينات» توضح حقيقة زيادة المعاشات في شهر يناير 2023

حقيقة زيادة المعاشات في شهر يناير، كانت أبرز العبارات التي يبحث عنها أصحاب المعاشات والمستحقون خلال الساعات الماضية على محرك البحث، لتؤكد التأمينات الاجتماعية وفق بيان صادر عنها، أن الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتبارا من شهر يناير 2023، سيكون 1105 جنيهات، في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.

زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

وأكدت التأمينات الاجتماعية، أنه سيتم زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، يناير 2023، وذلك وفقا لنص قانون التأمينات والمعاشات الجديد، رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على زيادة سنوية للحدين الأقصى والأدنى للاشتراكات التأمينية، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، لتحسين قيمة معاشات المؤمّن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وأشارت «التأمينات»، في بيان، إلى أنه تم صرف منحه استثنائية بمبلغ 300 جنيه تم بدء صرفها منذ نوفمبر الماضي، وتستمر شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها، إذ أن تلك المنحة تعادل 30٪ من قيم بعض أصحاب المعاشات التي تساوي 1000 جنيه وذلك بخلاف زيادة المعاشات التي تم إقرارها في شهر أبريل الماضي بنسبة 13٪؜.

قيم المعاشات زادت بنسبة 13% مع معاشات شهر إبريل

وأوضحت أن قيم المعاشات زادت بنسبة 13% مع معاشات شهر إبريل الماضي، قبل موعد الزيادة السنوية بثلاثة أشهر، لا فتة إلى أن تكلفة تبكير صرف الزيادة بلغت 9.6 مليار جنيه، وذلك عن أشهر ابريل ومايو ويونيه، كما و بلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة مبلغ 38.4 مليار جنيه إبريل و مايو ويونيه وبلغت التكلفة السنوية لهذه الزيادة تبلغ قيمتها 38.4 مليار جنيه.

زيادة سنوية للمعاشات من أول يوليو بنص القانون

ونص قانون المعاشات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، على زيادة سنوية للمعاشات، حيث نصت المادة 35 من قانون التأمينات رقم 148، على أن «تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عاما، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة، كما نصت على ألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام»