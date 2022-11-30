«الأرصاد» توضح طقس اليوم: ارتفاع في درجات الحرارة.. وأجواء معتدلة نهارا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس بداية من اليوم تشهدًا زيادة لسطوع أشعة الشمس وارتفاعًا طفيفًا في الحرارة من درجة إلى درجتين، مما يسبب شعورًا بالأجواء المعتدلة خلال فترات النهار، وأجواء مائلة للحرارة على جنوب البلاد.

مع غياب الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة «ten»، أنه مع غياب الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة وأجواء مائلة للبرودة على كافة محافظات الجمهورية، مؤكدة استقرار حركة الملاحة البحرية.

لا يوجد أي فرص لسقوط امطار على أنحاء الجمهورية

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلتها مع الإعلامية مها بهنسي، أنه لا يوجد أي فرص لسقوط امطار على أنحاء الجمهورية خلال الأسبوع المقبل، ولكن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، ناصحة المواطنين ارتداء الملابس الشتوية الخفيفة عند الخروج في الصباح الباكر أو الساعات المتأخرة من الليل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

- القاهرة 24 - 16

- العاصمة الإدارية 24 - 15

- 6 أكتوبر 23 - 15

- بنها 23 - 16

- دمنهور 23 - 16

- كفر الشيخ 23 - 16

- المنصورة 23 - 15

- دمياط 23 - 15

- بورسعيد 23 - 18

- الإسماعيلية 25 - 16

- السويس 24 - 18

- الزقازيق 24 - 17

- شبين الكوم 24 - 17

- طنطا 23 - 17

- شلاتين 30 - 22

- الإسكندرية 23 - 15

- العلمين الجديدة 23 - 15

- وادي النطرون 24 - 16

- مطروح 22 - 14

- السلوم 20 - 15

- سيوة 21 - 11

- العريش 22 - 17

- رفح 22 - 16

- الطور 25 - 15

- كاترين 19 - 08

- رأس سدر 26 - 15

- نخل 20 - 07

- طابا 22 - 15

- نويبع 23 - 14

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 27 - 20

- الغردقة 27 - 19

- مرسى علم 25 - 20

- الفيوم 22 - 15

- بني سويف 22 - 14

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 23 - 12

- سوهاج 24 - 14

- قنا 25 - 16

- الأقصر 27 - 17

- أسوان 28 - 13

- الوادي الجديد 25 - 13

- أبو سمبل 28 - 18

- أبو رماد 26 - 21

- رأس حدربة 25 - 20