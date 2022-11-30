حالة الطقس في السويس اليوم.. مائل للبرودة والعظمى تسجل 24 درجة

كشفت توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، في محافظة السويس، إذ يكون غائم جزئيًا مع تكون الشبورة المائية خلال الصباح وانخفاض درجة الحرارة.

وتضمن البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، تكون شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة ومحافظة السويس والسواحل الشمالية الشرقية، وأن يسود طقس غائمًا بشكل جزئي.

وعن درجة الحرارة في محافظة السويس، من المتوقع أن يسود خلال ساعات الصباح والليل، طقس مائل للبرودة ولطيف نهارًا مع انخفاض سرعة الرياح.

انخفاض درجة الحرارة ليلًا

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية، قياسات طقس اليوم الأربعاء في السويس، التي أشارت إلى توافر فرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 10% تقريبًا، ونسبة رطوبة 48%، وسرعة الرياح 8 كم/ساعة، ودرجة الحرارة العظمى 24 والصغرى تنخفض ليلاً لتصل إلى 13 درجة مئوية.

وأشارت توقعات الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر ستكون بين خفيفة ومعتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ومتر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.

رفع حالة الاستعداد

يذكر أن أجهزة محافظة السويس التنفيذية، مستمرة في رفع حالة الاستعداد بحسب توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بالاستمرار في تطهير بلاعات صرف الأمطار والصرف الصحي وصيانة الأعمدة والوصلات الكهربائية، وجاهزية مختلف القطاعات للتدخل الفوري حال وجود تقلبات في الطقس.