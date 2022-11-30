حالة الطقس اليوم في شمال سيناء.. شديد البرودة ليلا وتحذير من تخفيف الملابس

تشهد مدن وقرى شمال سيناء، طقسًا معتدلًا نهارًا، شديد البرودة ليلًا وساعات الفجر الأولى، إذ سيطرت الشبورة المائية على جميع الطرق الرئيسية بين العريش وبئر العبد وصولًا إلى القنطرة شرق، وطريق كوبري السلام والنفق، وأيضًا على الطريق الجنوبي من العريش إلى الحفن ومناطق الوسط من سيناء.

درجات الحرارة اليوم وشبورة مائية على الطرق السريعة

وذكر المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له، أن أوضاع الطقس عادية أمس واليوم، وأن درجات الحرارة سجلت 20 درجة مئوية، بارتفاع درجة واحدة عن ما كانت عليه أمس.

وأضاف المرصد، أن الأوضاع المناخية غير مستقرة، وهناك تقلبات جوية، وتشهد المدن الساحلية والصحراوية انخفاضًا في درجات الحرارة بشكل ملحوظ، في أوقات ما بعد العصر حتى بزوغ شمس اليوم التالي.

مستشفى العريش يحذر المواطنيين من تخفيف الملابس

وفي سياق آخر، حذر قسم الاستقبال بمستشفى العريش العام في بيان له، المواطمنين خاصة الأطفال، من تخفيف الملابس أوقات النهار، موضحًا أن هناك حالات كثيرة مصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد تصل إلى المستشفى، محذرًا الأمهات من تخفيف ملابس الأطفال أو تركهم بملابس مبللة، إذ تنتشر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا بين المواطنيين بشكل ملحوظ، وذلك بسبب التقلبات المناخية والانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة.