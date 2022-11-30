قبول 37 ورقة بحثية في المؤتمر القومي لعلم الراديو.. 5 جوائز خاصة للأفضل

انطلقت فعاليات المؤتمر القومي التاسع والثلاثين لعلم الراديو الذي ينظمه معهد بحوث الإلكترونيات، برئاسة الدكتور شيرين عبد القادر محرم رئيس المعهد والرئيس الشرفي للمؤتمر، أمس، وتستمر حتى غد الخميس، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورمحمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور نخبة مميزة من الباحثين والعلماء داخل مصر وخارجها، ولفيف من رواد ورموز علم الراديو بمصر.

حلقات نقاشية للأبحاث العلمية المقبولة

أشارت الدكتورة شيرين عبد القادر، إلى أن المؤتمر يعقد المعهد، برئاسة الدكتور سعيد الخامي الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ورئيس اللجنة الوطنية لعلم الراديو، والدكتور عصمت عبد الفتاح رئيس معهد بحوث الإلكترونيات سابقًا، والدكتور أحمد عطية رئيس اللجنة المحلية المنظمة من المعهد.

وأوضحت أن مؤتمر علم الراديو، يعد من أهم وأكبر وأقدم المؤتمرات السنوية التي تنظمها اللجنة الوطنية لعلم الراديو بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت المظلة العلمية للاتحاد الدولي لعلوم الراديو، وكذلك معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

وأضافت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن أهمية هذا المؤتمر تأتي في إطار إجراء حلقات نقاشية للأبحاث العلمية المقبولة للنشر في مجال هندسة الإلكترونيات والاتصالات، تتضمن التحديات التقنية التي تواجه الباحثين، مع استعراض أحدث التقنيات المتقدمة والتكنولوجيات البازغة في تلك المجالات.

قبول 37 ورقة بحثية في مجالات متعددة

أوضحت شيرين، أن المعهد وفر البيئة المناسبة لهذا الحدث الهام وتقديم الدعم اللوجستي للمؤتمر، حيث قامت اللجنة المحلية بالمعهد بتصميم وإطلاق موقع إلكتروني للمؤتمر، فضلًا عن تنظيم استقبال وإدارة مقالات المؤتمر، وطباعة المجلدات وكتيب ملخصات الأبحاث، وتجهيز القاعات المطلوبة للفعاليات، كما شارك المعهد في دعم الجوائز المقدمة لأحسن الأبحاث العلمية، هذا إلى جانب تنظيم معرض للمخرجات البحثية الخاصة بمعهد بحوث الإلكترونيات، وبعض منتجات الشركات الداعمة للمؤتمر.

كشف الدكتور سعيد الخامي، أنه تم قبول 37 ورقة بحثية في مجالات متعددة، منها 16 ورقة بحثية لتطوير وصقل تقنيات القياس والتحليل فى تصميم الهوائيات وتطبيقاتها، و13 ورقة بحثية لتصميم أنظمة الاتصالات الراديوية الفعالة ومعالجة الإشارات، و8 ورقات بحثية فى مجال الأجهزة الإلكترونية والدوائر والأنظمة الضوئية.

ولفت الخامي، إلى أنه في ضوء التقليد السنوي للمؤتمر للتعبير عن التقدير والامتنان للعلماء والباحثين الاستثنائيين الذين ساهموا في التقدم البحثي فى علوم الراديو في مصر، تم تكريم 3 رواد في علوم الراديو هذا العام وهم: الدكتور محمود عبد الحليم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات سابقًا، الدكتورة هادية الحناوي الأستاذ المتفرغ بجامعة عين شمس، والمرحوم الدكتور مظهر بسيوني طايل الأستاذ المتفرغ بجامعة الإسكندرية.

جدير بالذكر، أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن مشاركة نخبة من الخبراء البارزين في الأوساط الأكاديمية والصناعية تطرح الجديد فى مجالات هوائيات الموجة المليمترية والنمذجة، والتعلم العميق الموحد، والتعلم المستمر، ومحاكاة المجال الزمني للأجهزة الميكروئية، وخارطة الطريق العالمية لصناعة الإلكترونيات الدقيقة، وهم الدكتور عبد الرازق سباك، الدكتور مصطفى سعيد الخامي، الدكتور عاطف الشربيني، الدكتور ألبريشت موزار.

ويتضمن البرنامج أيضًا 5 مقالات مرجعية من قبل أعضاء اللجنة الوطنية لعلوم الراديو تغطى جوانب تكنولوجيات الاتصالات المتقدمة، فضلًا عن عقد ورشة عمل للباحثين الشباب تتضمن 7 أوراق بحثية لطلاب الدراسات العليا المشتركين فى المؤتمر؛ لطرح ومناقشة أفكارهم البحثية المبدئية مع ذوي الخبرة.

5 جوائز لأفضل البحوث

يذكر أن جميع البحوث التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر، سيتم إدراجها على أبرز محركات البحث العالمية فى المجال IEEE Xplore للنشر العلمي المتميز، وتشجيعًا لعلمائنا ولشباب الباحثين سيتم توزيع 5 جوائز لأفضل البحوث المقدمة فى المؤتمر، على أن يكون 3 منهم من الشباب.

ومن المقرر تقديم جوائز لأحسن البحوث المشاركة فى ورشة العمل للشباب، حيث سيتم عرض أفكارهم البحثية وآخر ما توصلوا إليه، فضلًا عن مناقشتهم؛ لإثراء أبحاثهم ودعم فكرة أهمية البحث العلمي لديهم، وذلك دون تحميلهم أية أعباء مادية.