مصدر بـ«التعليم» يكشف مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل إعلانها اليوم

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، تفاصيلا جديدة بشأن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023، مشيرا إلى أنّ أسئلة الاختيار من متعدد، ونسبتها 85% من عدد أسئلة كل مادة، سيكون لها إجابة واحدة فقط لا تحتمل التأويل ولا الشك، بشكل لا يجعل الطالب في حيرة نظرا للتقارب الشديد بين الإجابات، مؤكدا أنّ الوزارة لن تترك المصحح يقدّر الدرجات وفق أهواءه الشخصية، بل سيكون هناك نموذجا استرشاديا تقريبيا لإجابة كل سؤال مقالي.

امتحانات الثانوية العامة 2023

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ الوزارة تعمل على راحة الطلاب، واستمعت لبعض شكاواهم عما شهدته امتحانات السنوات الماضية من تشابه نسبي في بعض الإجابات، لافتا إلى أنّه سيتم تدارك الأمر في أسئلة امتحانات 2023، على أن يكون لكل سؤال إجابة واحدة واضحة، بعيدا عن أي تشابه بين الخيارات المتاحة للإجابة.

نموذج استرشادي لتصحيح الأسئلة

وفيما يخص الأسئلة المقالية ونسبتها 15% من عدد أسئلة كل مادة، قال المصدر، إنّ الطالب عليه كتابة إجابة قصيرة تتراوح بين سطرين أو 3 أسطر، وفي المواد الرياضية سيُطلب منه الإجابة على مسألة رياضية بخطواتها، وهكذا، مشيرا إلى أنّ المصحح المكلف بتقدير درجات الأسئلة المقالية، سيكون متخصصا في المادة، على أن يكون بين يديه نموذجا استرشاديا للتصحيح من خلاله.

ولفت إلى أنّ الوزارة ستلغي التصحيح المركزي لامتحانات الثانوية العامة، على أن يكون هناك مراكز تصحيح إلكتروني في 6 محافظات، أي بمعدل 6 مراكز تصحيح إلكتروني، كل مركز يضم مجموعة من المحافظات، بحيث تغطي المراكز الستة جميع محافظات الجمهورية، لتسهيل عملية التقدير، والتسهيل على الطلاب إذا أرادوا التظلم على درجاتهم، بحيث لا يقطعوا مسافات طويلة للسفر إلى القاهرة، مؤكدا أنّ مراكز التصحيح الإلكتروني جاهزة على أعلى مستوى.