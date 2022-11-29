وزير التعليم العالي يتفقد المدينة الطبية بجامعة عين شمس: صرح علمي وخدمات مميزة

تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، منشآت وتجهيزات المدينة الطبية بجامعة عين شمس، برفقة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وبحضور عدد من قيادات الهيئة الهندسية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس، وإعادة تخطيطها بالكامل، حيث أشاد الوزير بالمدينة الطبية في جامعة عين شمس، التي تُعد صرحًا علميًا للباحثين في المجالات الطبية، مؤكدًا أنّ الاهتمام بصحة المواطن المصري هو الهدف الرئيسي للدولة، خاصة في ضوء سعي مؤسسات الحكومة المصرية إلى تنفيذ العديد من المشروعات الصحية.

معدلات تنفيذ المدينة الطبية

واطلع وزير التعليم العالي على معدلات تنفيذ تجهيز المدينة الطبية، والتي ستكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، موجّهًا بضرورة الانتهاء من التجهيزات كافة وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وهنأ الوزير، جامعة عين شمس، على إنجاز المشروع المتميز، الذي يعد همزة وصل قوية وفاعلة بين مجال التعليم والتدريب والبحث الأكاديمي من جهة، ومجال الصحة والخدمات من جهة أخرى، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمواطنين للحصول على رعاية طبية متميزة.

المدينة الطبية نقلة حضارية

وأضاف الوزير أنّ المدينة الطبية ليست مدينة تقدم الرعاية الصحية للمواطنين فقط، بل هي نقلة حضارية في محافظة القاهرة، مقدمًا الشكر للمحافظة لتذليل العقبات كافة، حتى يكتمل هذا الصرح الطبي المتميز، وتتجانس وحداته وتخصصاته الطبية.

وعلى هامش الجولة التفقدية، عقد اجتماع لشرح الموقف الحالي للمشروع وأعمال الإنشاءات التي تمت ونسب الإنجاز المتحققة حتى الآن، كما جرى استعراض ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه المدينة الطبية.

واستعرض الاجتماع حجم الإنجاز الذي تم في المدينة الطبية، والتي تضم مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين، بسعة 101 سرير، منها 35 سرير رعاية مركزة، فيما تبلغ سعة مستشفى الأطفال الجديد 200 سرير، منها 42 سرير رعاية مركزة للأطفال والمبتسرين، وجارِ تطوير مستشفى الأطفال القديم، وإنشاء غرف جراحات الأطفال، كما جارِ الانتهاء من إنشاء مستشفى الطوارئ بسعة 260 سريرًا، و8 غرف عمليات، و 60 سرير رعاية مركزة، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية.

وعلى مستوى مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية، جارِ استكمال الرعايات المركزة، وغرف العمليات، والأقسام الداخلية والتعليمية، وجرى الانتهاء من تطوير وحدة العمليات المجمعة بمستشفى الجراحة، وتطوير الرعاية المركزة للصدر ورعاية القلب ووحدة مناظير الصدر بمستشفى الباطنة، وإنشاء وحدة نموذجية لغسيل الكلى سعة 57 كرسيًا بأحدث الطرق العلمية، ووحدة مركزية لتنقية المياه، فضلًا عن تطوير بعض الأقسام الداخلية.

وتناول الاجتماع ما تم من مراحل تطوير وترميم مستشفى النساء والتوليد، وإنشاء مستشفى جامعة عين شمس الافتراضي، لتقديم برامج تدريبية مدمجة للأطباء وخدمات علاجية متخصصة للمرضى من مختلف الدول، كما جرى تطوير الموقع العام وإنشاء السور الخارجي الذى يحيط بالمدينة الطبية وكلية الطب، والجراج متعدد الطوابق، إضافة لإنشاء مجمع التخلص من النفايات الطبية الخطرة، وجارِ الانتهاء من تطوير بنك الدم الرئيسي، ومركز المناظير المجمعة، ومركز الطب النفسي، والعيادات الخارجية، ومركز التدريب بالمستشفيات، كما يجري إنشاء مستشفى علاج الأورام.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنّ المدينة الطبية بجامعة عين شمس، تعد أحد الصروح الطبية الضخمة، التي تقدم خدماتها للمواطنين بمحافظة القاهرة والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أنّ أعمال التطوير التي تتم بالمستشفيات الجامعية تخضع لمتابعة مستمرة من وزير التعليم العالي.