فين ديزل يحيى ذكرى رحيل بول ووكر: «تسع سنوات.. أحبك وأفتقدك»

أحيا النجم الأمريكي فين ديزل، الذكرى التاسعة على رحيل صديقه بول ووكر بطل سلسلة أفلام «Fast & Furious».

ونشر ديزل، صورة تجمعه بووكر عبر حسابه على «إنستجرام»، في الليلة التي سبقت الذكرى التاسعة لوفاة صديقه، معلقا: «تسع سنوات.. أحبك وأفتقدك»، وفقا لما نشره موقع مجلة «بيبول» الأمريكية.

وتوفي بول ووكر في 30 نوفمبر 2013، في حادث سيارة حين كان يبلغ من العمر 40 عامًا، ولم يكن انتهى من تصوير دوره في «Fast 7» في ذلك الوقت، وجرى التعاقد مع شقيقيه كالب وكودي لتأدية دوره خلال الفترة المتبقية من الإنتاج، حيث جرى تثبيت وجهه رقميًا على جسدهما.

شقيق بول ووكر: فين ديزل يضع دائما إرث شقيقي قيد الاعتبار

وأشاد كودي ووكر بتكريم فين ديزل المتواصل لشقيقه الراحل، في حوار سابق مع موقع «TMZ»، قائلا: «أعتقد أن فين والعائلة بأكملها قاموا بعمل جيد وبذوق رفيع لإنهاء الشخصية التي قدمها بول».

وتابع: «فين دائمًا ما يتخذ نهجًا جادًا للغاية لوضع تراث بول في الاعتبار، وقدم عملا رائعا لتكريم لشخصيته، لقد عملوا معًا وكانوا إخوة لسنوات، كانوا جميعًا صغارًا عندما بدأت سلسلة الأفلام لأول مرة».

بروستر: رحيل بول أثر على حياة الكثيرين

ولم يكن فين ديزل الوحيد من فريق «Fast & Furious» الذي عبر عن حزنه العميق لرحيل «ووكر»، حيث قالت الممثلة جوردانا بروستر التي لعبت دور زوجته في السلسلة، قائلة: «أعتقد أنه عندما يموت شخص ما يكون له تأثير كبير على حياتك، ورحيل بول كان له تأثير كبير على حياة الكثيرين».