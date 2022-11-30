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«العربية»: لبناني يقتحم بنكا ويهدد بإحراقه لفك وديعته وعلاج زوجته مريضة السرطان (فيديو)

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سحر المكاوى
02:04 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2022
اقتحام سابق لمصرف في لبنان

اقتحام سابق لمصرف في لبنان

اقتحم شخص يدعى وليد حجار، اليوم الأربعاء، بنك الاعتماد اللبناني في منطقة شحيم بمحافظة جبل لبنان واحتجز الموظفين، بعد أن تقدم مراراً بشكاوى ومطالبات للحصول على وديعته في البنك دون جدوى.

المواطن طالب بفك وديعته المقدرة بـ242 ألف دولار 

كما أقدم المواطن على سكب البنزين مهدداً بإحراق البنك، إن لم يحصل على أمواله، بحسب ما أفادت جمعية «صرخة المودعين» وفقا لقناة «العربية».

وأوضحت الجمعية، أن المواطن الغاضب اقتحم المصرف لعلاج زوجته المريضة بالسرطان، مشيرة إلى أن قيمة وديعته تقدر بـ242 ألف دولار أمريكي.

سلسة اقتحامات طالت مصارف لبنان

وشهد لبنان الشهر الماضي، سلسلة اقتحامات طالت العديد من المصارف مع تنامي غضب المواطنين، الذين أضحوا على حافة الفقر، فيما أموالهم ومدخراتهم مجمدة.

ومنذ 2019، منعت البنوك اللبنانية معظم المودعين من سحب مدخراتهم، فيما تفاقمت الأزمة الاقتصادية، تاركة الكثير من المواطنين غير قادرين على سداد تكاليف احتياجاتهم اليومية الأساسية.

وتعرض الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان لعثرات غير مسبوقة في عام 2020، مع تدهور قيمة العملة المحلية، والغلاء، وارتفاع نسب البطالة.

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بقلم سحر المكاوى