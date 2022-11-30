خبير اقتصادي: شراء الذهب أفضل اختيار أمام المواطن البسيط لادخار أمواله

قال الخبير الاقتصادي محمود داوود، إن هناك فرق كبير بين مفهوم الاستثمار ومفهوم الادخار، إذ أن معظم السيدات المصريات يعتقدن أن الاستثمار يكون من خلال شراء الذهب وبيعه عند زيادة أسعاره في السوق، بينما هذا لا يعد استثمارا، إنما ادخارا للأموال، موضحا أن الاستثمار يكون في شراء شيء معين، ويتم تركه لمدة زمنية محددة، بالتالي الحفاظ على قيمة الجنيه والاستفادة من الاستثمار على المدى الطويل.

الادخار أفضل اختيار للمواطن البسيط

أضاف داوود، خلال حواره في برنامج «صباح الورد»، المعروض على فضائية «Ten tv»، أن الادخار بالنسبة للمواطن البسيط أفضل اختيار حاليا، مشيرا إلى أن هناك ثلاث محافظ ادخارية، تسمى بالمحافظ الاستثمارية، وهي: الذهب، فوائد البنوك الثابتة، والعقارات، إذ أن المواطن البسيط، إذا كان يملك ما يقرب من 20 ألف جنيه، فإن الادخار في الذهب أفضل اختيار بالنسبة له، فسعر الذهب خلال الأسبوع الماضي، ارتفع في عيار 21 من 1280 إلى 1460 جنيها.

الاستثمار في العقارات من أفضل القرارات

أوضح الخبير الاقتصادي، أن الاستثمار في العقارات يعد من أفضل القرارات حاليا، مضيفا أنه يفضل شراء العقارات بالتقسيط، حيث يجب اختيار مطور عقارات ذوو سمعة جيدة، لأن معظم العقارات تحت الإنشاء لا يتمكن مالكها من استكمالها، بالتالي يجب أن يحافظ المستثمر على أمواله في أمان.