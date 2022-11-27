أعلى شهادات الادخار في البنوك.. بينها مصر والأهلي

يعتمد العديد من الأشخاص على شهادات الادخار في الاستثمار من خلالها، خاصة عقب قرار البنك المركزي برفع الفائدة الشهر الماضي الماضي، حيث تعتبر العائد الخاص بهذه الشهادات من أفضل الطرق للتربح.

وأضاف عدد من البنوك عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بها، أنّ بنوك الأهلي ومصر والقاهرة قد طرحوا شهادات جديدة ذات آجال 3 سنوات مرتفعة العائد تصل إلى 17.25% خلال تعديل الرفع أسعار الفائدة.

وأعلن البنك المركزي المصري في أكتوبر الماضي رفع سعر الفائدة 2% ليسجل بعد الزيادة 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.

ويستعرض «الوطن» تفاصيل أعلى شهادات في أسعار الفائدة في عدد من البنوك:

البنك الأهلي المصري:

الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25% ويصرف العائد سنويا.

بنك مصر: شهادة «القمة» لمدة 3 سنوات بعائد بنسبة 17.25% يصرف سنويا.

بنك القاهرة: شهادة «بريمو جولد» الادخارية لمدة 3 سنوات بعائد 17.25% سنويًا.

بنك المشرق:شهادة ثلاثية بسعر فائدة 15% سنويا، ويصرف العائد عليها شهريا لمدة 3 سنوات.

بنك ناصر الاجتماعي: شهادة ثلاثية بسعر عائد 15% يصرف العائد سنويا.

البنك التجاري الدولي CIB: شهادة ثلاثية Prime سعر الفائدة السنوي 13% بدورية شهرية لصرف العائد.

بنك التعمير والإسكان: شهادة 3 سنوات بفائدة تتراوح بين 13.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و13.75% سنويا لدورية العائد ربع السنوية.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما رُفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.