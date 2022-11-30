وفاة طفل وإصابة 3 أشخاص في حوادث منفصلة بكفر الشيخ اليوم

توفي طفل وأُصيب 3 أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في حوادث منفصلة، بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بمراكز «كفر الشيخ، والرياض، وسيدي سالم»، وجرى نقل جثة الطفل والمصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، فيما أُجريت الإسعافات المطلوبة للمصابين.

تفاصيل الحوادث

كان اللواء خالد عبد السلام بدر مدير أمن كفرالشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول جثة طفل، ومصابين في حوادث متفرقة، وجارِ تقديم الإسعافات المطلوبة للمصابين.

أسماء الطفل الراحل والمصابين

وبالانتقال والفحص، تبين من سجلات المستشفى، وفاة الطفل «ر.م.ح»، 5 سنوات، من قرية دقميرة بمركز كفر الشيخ، إثر حقنة مضاد حيوي، وإصابة كل من «ش.أ.أ»، 35 سنة، من قرية الرصيف، بمركز الرياض، بجروح وكدمات، فى حادث انقلاب دراجة نارية، و«م.أ.م»، 50 سنة، من سيدى سالم، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث سيارة بسيدي سالم، و«م.هـ»، 12 سنة، من حي ميت علوان، بمدينة كفر الشيخ، بجروح متفرقة في حادث سيارة.

إيداع جثة الطفل مشرحة المستشفى

وجرى إيداع جثة الطفل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، كما جرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.